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19 лютого у Карпатах очікується сильний сніг

На Закарпатті буде сильний дощ.

19 лютого у Карпатах очікується сильний сніг
Фото: Укрзалізниця

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов у неділю, 19 лютого.

Про це повідомляється у Телеграм ДСНС.

"19 лютого в Карпатах сильний сніг, на Закарпатті сильний дощ; в Карпатах пориви вітру 25-30 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, пояснили у відомстві.

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Нагадаємо, що через пориви вітру у Львівській області 18 лютого зафіксовані відключення електроенергії. Енергетики відновлюють електропостачання.

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