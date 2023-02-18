19 лютого у Карпатах очікується сильний сніг

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов у неділю, 19 лютого.
Про це повідомляється у Телеграм ДСНС.
"19 лютого в Карпатах сильний сніг, на Закарпатті сильний дощ; в Карпатах пориви вітру 25-30 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, пояснили у відомстві.
Нагадаємо, що через пориви вітру у Львівській області 18 лютого зафіксовані відключення електроенергії. Енергетики відновлюють електропостачання.