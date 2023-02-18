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Під Бахмутом українці полонили "вагнерівця"

Він донедавна відбував покарання у місцях позбавлення волі РФ.

Під Бахмутом українці полонили "вагнерівця"
Фото: ДПСУ

На Бахмутському напрямку бійці Державної прикордонної служби відбили атаку російських військ, у результаті чого ворог втратив понад 10 осіб убитими і пораненими, та взяли в полон найманця приватної військової компанії «Вагнер».

Про це повідомляє ДПСУ.

«По обіді штурмові групи противника спробували прорвати оборону наших захисників. Намагаючись приховано рухатися у міській забудові, російські зайди розраховували заскочити «зелених кашкетів» зненацька. Але сталося не так, як гадалося. Маневр ворога був вчасно помічений. Щільним вогнем прикордонники атаку окупантів відбили», – зазначили у службі.

За даними ДПСУ, у результаті четверо окупантів були знищені, щонайменше семеро поранені та один потрапив у полон. Останній виявився черговим найманцем приватної військової компанії «Вагнер», який донедавна відбував покарання у місцях позбавлення волі РФ. Тепер окупант поповнить фонд для обміну полоненими.

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Нагадаємо, що як вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW), російські війська не прискорюють темпи просування навколо Бахмута і навряд чи зможуть взяти місто до 24 лютого. 

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