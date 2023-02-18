17 лютого через Мелітополь на Запорізький напрямок поїхали 43 автобуси з "вагнерівцями".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"43 білих автобуси "елітних" на Росії бійців - вагнерівців. Злочинців, яких виманили з в’язниць уявним квитком на волю. Колону супроводжували позашляховики з позначкою "ЧВК Вагнер", - розповів Федоров.

Він зіронізував, що рашисти "забули наклеїти допис - "На забій".

Нагадаємо, за 17 лютого українські захисники ліквідували іще 1010 російських окупантів.

За даними Білого дому, наразі в Україні загинуло вже понад 30 тисяч солдатів ПВК "Вагнер".