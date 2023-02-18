Британське Міноборони заявило, що владі Росії стає все важче ізолювати своє населення від війни в Україні

Відповідно до результатів опитування, 52% громадян РФ мали друзів або родичів, які брали участь у війні.

Кремлю стає все важче ізолювати своє населення від війни в Україні.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великобританії, оприлюдненому в твітері.

Днями лідер групи російського парламенту, яка займається так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні, Андрій Турчак повідомив, що група представила доповідь президенту РФ Володимирові Путіну.

У ній могли висвітити питання щодо, зокрема, соціальної підтримки мобілізованих росіян та їхніх сімей.

"Це питання, ймовірно, стане більш актуальним, якщо відбудеться будь-яка подальша мобілізація, відкрита чи прихована. Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до народу 21 лютого 2023 року" - зазначили в міністерстві.

Відомство зіслалося на результати російського опитування в грудні 2022 року, яке показало, що 52% громадян РФ мали друзів або родичів, які брали участь у так званій "спеціальній військовій операції".

Нагадаємо, за підрахунками британського Міноборони, втрати російської армії та найманців "групи Вагнера" за час повномасштабної війни в Україні становлять близько 175-200 000 осіб. З них загиблих - 40-60 000 тисяч.