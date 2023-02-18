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​За добу українські захисники відбили атаки росіян у районах 20 населених пунктів, - Генштаб

Сили ППО збили 5 ворожих безпілотників типу "Ланцет" та один типу "Зала".

​За добу українські захисники відбили атаки росіян у районах 20 населених пунктів, - Генштаб
Фото: Генштаб

За минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів у районах 20 населених пунктів. 

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, серед них - Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.

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Основні зусилля росармія зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом доби рашисти завдали 10 ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Водночас авіація Сил оборони України протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Сили протиповітряної оборони збили шість БпЛА ворога. За попередньою інформацією, п'ять із них- типу “Ланцет” та один - “Зала”.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили три райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 6.00 18 лютого така:

  • на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Есмань, Харківка, Заруцьке, Кіндратівка, Юнаківка, Запсілля, Майське та Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Борисівка, Борисівка, Веселе, Стариця, Красне Перше на Харківщині;
  • на Куп’янському та Лиманському противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема це - Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Першотравневе, Невське, Червонопопівка, Кремінна на Луганщині та Кузьмине, Спірне і Роздолівка Донецької області;
  • на Бахмутському обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Залізнянське, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області;
  • на Авдіївському та Шахтарському артилерійські обстріли зафіксовано по 20 районах населених пунктів. Серед них - Авдіївка, Водяне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області;
  • на Запорізькому вогневого ураження зазнали райони 25 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Придніпровське Запорізької області;
  • на Херсонському від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, включаючи Михайлівку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Зміївку, Веселе, Козацьке, Іванівку, Токарівку, Микільське, Садове та Антонівку Херсонської області.

Нагадаємо, за день 17 лютого російські окупаційні війська вдарили по Нікопольщині у Дніпропетровській області чотири рази. А Сумщину обстріляли ракетами С-300.

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