Вимога припинити постачання зброї в Україну, щоб розпочати мирні переговори, є наївною, - Пісторіус

14 танків Бундесверу Leopard 2А6 однозначно будуть в Україні в передостанній або останній тиждень березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Бориса Пісторіуса WELT TV на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.

"Вимога припинити постачання зброї в Україну, щоб розпочати мирні переговори, є досить наївною і також гарантуватиме, що ми надішлемо сигнал Путіну: "Ми гальмуємо, прохід для вас вільний", - зазначив міністр, коментуючи вимогу лівих не постачати зброю Україні.

Пісторіус зауважив, що не очікує на великий російський наступ в Україні найближчим часом.

"Я вважаю, що Росія тягне час і хоче продовжувати цю війну на виснаження", - пояснив міністр.

Також на думку Пісторіуса не є ймовірним, що Путін прискорить темп війни до того, як більше західної зброї стане доступною для України. "Але я також не виключаю цього", - додав він.

Як раніше повідомлялось, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні. "Союзники, які можуть відправити бойові танки [в Україну], дійсно повинні зробити це зараз", - підкреслив канцлер і додав, що він "інтенсивно агітує" за те, щоб партнери якнайшвидше доставили бойові танки в нашу державу.