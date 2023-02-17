Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
ГоловнаСвіт

США глибоко стурбовані зусиллями Росії дестабілізувати уряд Молдови, - Блінкен

Держсекретар відзначив важливість реформаторських зусиль, які докладають президент і уряд Молдови.

США глибоко стурбовані зусиллями Росії дестабілізувати уряд Молдови, - Блінкен
ЕРА/UPG
Фото: Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив глибоку стурбованість діями Росії проти Молдови.

Про це повідомляє CNN.

“Ми глибоко стурбовані деякими змовами, які ми бачили з боку Росії, щоб спробувати дестабілізувати уряд”, - сказав Блінкен під час зустрічі з президенткою Молдови Майєю Санду в Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Блінкен наголосив, що США рішуче підтримують Молдову в її безпеці, незалежності, територіальної цілісності. Також він відзначив важливість реформаторських зусиль, які докладають президент і уряд Молдови.

Підписуйтесь на наш Google News

В свою чергу, Санду назвала 2022 рік “неймовірно важким роком для Молдови” та подякувала США за підтримку з викликами, зокрема в питаннях енергетики, економіки та безпеки.

У Молдові парламентська більшість затвердила склад нового кабінету міністрів на чолі з Доріном Речаном. 10 лютого прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця заявила на брифінгу про відставку уряду після консультацій членів Кабінету міністрів із президенткою Маєю Санду.

Згодом Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот у її країні. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також