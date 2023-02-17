США глибоко стурбовані зусиллями Росії дестабілізувати уряд Молдови, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив глибоку стурбованість діями Росії проти Молдови.

Про це повідомляє CNN.

“Ми глибоко стурбовані деякими змовами, які ми бачили з боку Росії, щоб спробувати дестабілізувати уряд”, - сказав Блінкен під час зустрічі з президенткою Молдови Майєю Санду в Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Блінкен наголосив, що США рішуче підтримують Молдову в її безпеці, незалежності, територіальної цілісності. Також він відзначив важливість реформаторських зусиль, які докладають президент і уряд Молдови.

В свою чергу, Санду назвала 2022 рік “неймовірно важким роком для Молдови” та подякувала США за підтримку з викликами, зокрема в питаннях енергетики, економіки та безпеки.

У Молдові парламентська більшість затвердила склад нового кабінету міністрів на чолі з Доріном Речаном. 10 лютого прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця заявила на брифінгу про відставку уряду після консультацій членів Кабінету міністрів із президенткою Маєю Санду.

Згодом Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот у її країні. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу.