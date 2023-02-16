16 лютого нові міністри склали присягу на вірність країні перед президенткою Маєю Санду.

У Молдові парламентська більшість затвердила склад нового кабінету міністрів на чолі з Доріном Речаном, повідомляє Newsmaker.

До складу уряду ввійшли 17 міністрів (десять чоловіків і сім жінок). Серед нових облич у молдовському кабміні - міністерка фінансів Вероніка Сірецану, міністерства юстиції Вероніка Михайлов-Морару, міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Лілія Дабіжа та міністр енергетики Віктор Парликов.

16 лютого нові міністри склали присягу на вірність країні перед президенткою Маєю Санду.

Зберегли свої крісла у новому уряді міністерка охорони здоров'я Алла Немеренко, міністр оборони Анатолій Носатий, міністр освіти і науки Анатолія Топала, міністр праці та соціального захисту Олексій Бузе, міністр культури Серджіу Продан, міністерка довкілля Йорданка Родіка Йорданова та членкиня уряду Ірина Влах.

Фото: скриншот відео

Нагадаємо, 10 лютого прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця заявила на брифінгу про відставку уряду після консультацій членів Кабінету міністрів із президенткою Маєю Санду.

Згодом Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот у її країні. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу.