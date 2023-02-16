Німеччина заблокувала проєкти АЕС “Росатому” в Туреччині та Угорщині

Німецький регулятор не видав дозволу на експорт електротехнічного обладнання від німецької Siemens Energy для будівництва АЕС у Туреччині та Угорщині у співпраці з російською корпорацією “Росатом”.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на російський “Комерсант”.

“Федеральне управління економіки та експортного контролю ФРН (BAFA) не видало німецькій Siemens Energy всі необхідні дозволи на постачання комплексного розподільчого пристрою (КРПЕ) на АЕС “Аккую”, що будується “Росатомом” в Туреччині», - розповіли джерела видання.

За словами одного із джерел газети, BAFA не надала Siemens дозволу на експорт документації. Також у німецької сторони існують сумніви щодо точки постачання обладнання через побоювання, що КРПЕ може бути завезене до Росії, хоча такого типу електротехнічне обладнання виготовляється під конкретний об'єкт.

За словами співрозмовників видання, влада Туреччини ініціювала переговори з урядом Німеччини щодо умов, за яких постачання було б можливим. Вважають, розв'язанням проблеми могла б стати доставка КРПЕ під наглядом фахівців Siemens безпосередньо до АЕС, проте це збільшить вартість проєкту, який зараз оцінюється у $20 млрд.

Також відомо про те, що BAFA блокувало постачання і для АЕС "Пакш-2", яка будується “Росатомом” в Угорщині. Відомство відмовилося видати Siemens Energy дозвіл на постачання системи керування технологічними процесами. Siemens Energy ділить контракт із французькою Framatome, якій Франція надала такий дозвіл. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив 14 лютого, що розглядає дії Берліна як порушення суверенітету.

Раніше країни ЄС обговорювали включення “Росатому” до десятого пакета санкцій щодо Росії. На цьому наполягали Литва та Польща, але пропозицію блокували Угорщина та Болгарія. Україна пропонувала як підставу для запровадження обмежень проти російської держкорпорації її присутність на Запорізькій АЕС. Однак у десятий пакет санкцій “Росатом” все ж таки не потрапив.

Нагадаємо, російське окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС на 45% знижує зарплату працівникам, які підписали контракти з фейковим АТ, яким керує "Росатом". Також вони обіцяють скасувати трудовий стаж працівників.