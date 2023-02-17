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Байден планує провести перемовини із Сі Цзіньпіном, - ЗМІ

Телефонна розмова відбудеться на тлі збиття невідомих об'єктів у повітряному просторі Північної Америки.

Байден планує провести перемовини із Сі Цзіньпіном, - ЗМІ
Зустріч лідерів США та Китаю, Джо Байдена та Сі Цзиньпіна, на Балі, листопад 2022 року
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден найближчим часом проведе телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє NBC News.

Як зазначає видання, розмова лідерів двох держав відбудеться на тлі збиття невідомих об'єктів у повітряному просторі Північної Америки.

"Я думаю, що останнє, чого хоче Сі, це фундаментально розірвати відносини зі Сполученими Штатами та зі мною", - сказав Байден.

Водночас він підкреслив, що не вважає надмірною реакцією свій наказ про знищення аеростатів, оскільки перед цим він порадився із американськими військовими.

"Ми не шукаємо нової холодної війни, але я не приношу вибачень", - сказав Байден. Він також додав, що "продовжить конкурувати" із Сі Цзіньпіном, але - не конфліктувати.

Нагадаємо, як писав Washington Post, із 2018 року Китай запустив десятки таких повітряних куль. Мішенню ставали як США, так і їхні партнери і союзники у Східній Азії – Японія, Індія, В'єтнам, Тайвань, Філіппіни. 

4 лютого цього року дирижабль збили над Атлантикою біля берегів штату Південна Кароліна. Хоча Пекін наполягає, що цей апарат був призначений для суто цивільних (нібито метеорологічних) цілей і вітер відніс його на територію США, Вашингтон вважає, що його політ став порушенням американського суверенітету.

3 лютого, поки куля залишалася в повітрі, держсекретар Ентоні Блінкен на невизначений час переніс свій візит до Китаю, який давно планувався.

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