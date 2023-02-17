Протесувальники знову вийшли на вулиці Ірану, аби вшанувати пам’ять страчених

Через 40 днів після страти двох чоловіків за участь в антиурядових заворушеннях протестувальники знову повернулися на вулиці Ірану.

Про це пише Bloomberg.

“Зібрання ввечері у четвер збіглися з традиційною траурною церемонією, присвяченою 40 дням після того, як влада повісила 23-річного Мохаммада Мехді Карамі та 39-річного Мохаммада Хоссейні”, – зазначає видання.

Відео, опубліковані в соціальних мережах групами активістів і BBC, показує зібрання в кількох районах Тегерана, центральному місті Ісфаган, Мешхеді на північному сході, Караджі, Араці на південному сході та західному курдському місті Санандадж.

Натовп скандує “жінка, життя, свобода” та інші гасла, що засуджують державу та верховного лідера аятоллу Алі Хаменеї.

Масові демонстрації проти теократичної системи Ісламської Республіки спалахнули у вересні минулого року після смерті 22-річної Махси Аміні, яка перебувала під арештом поліції. Її затримали за нібито порушення суворих ісламських правил одягу, які застосовуються до жінок.

ویدیوهایی که امشب ۲۷ بهمن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده٬ اعتراضات را در هفت‌حوض تهران نشان می‌دهد. این اعتراضات در واکنش به چهلمین روز اعدام مهدی کرمی و محمد حسینی و فراخوانی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. pic.twitter.com/YPdUqzPFQY — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) February 16, 2023

Протести переросли у найбільший з 1979 року публічний протест у державі, але загалом затихли з грудня, коли влада почала жорстоко придушувати акції і страчувати осіб, затриманих за протести.

Як інформують правоохоронці, близько 20 000 людей було заарештовано під час заворушень, і щонайменше 500 вбито силами безпеки. Багато людей були піддані тортурам у в’язниці.