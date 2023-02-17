На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
​Лукашенко заявив, що готовий воювати проти України разом із росіянами "в одному поки що випадку"
​Лукашенко заявив, що готовий воювати проти України разом із росіянами "в одному поки що випадку"
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
ГоловнаСвіт

Протесувальники знову вийшли на вулиці Ірану, аби вшанувати пам’ять страчених

Зібрання відбулися, зокрема, у Тегерані та Ісфагані.

Протесувальники знову вийшли на вулиці Ірану, аби вшанувати пам’ять страчених
Мохаммад Мехді Карамі та Мохаммад Хоссейні

Через 40 днів після страти двох чоловіків за участь в антиурядових заворушеннях протестувальники знову повернулися на вулиці Ірану.

Про це пише Bloomberg.

“Зібрання ввечері у четвер збіглися з традиційною траурною церемонією, присвяченою 40 дням після того, як влада повісила 23-річного Мохаммада Мехді Карамі та 39-річного Мохаммада Хоссейні”, – зазначає видання.

Відео, опубліковані в соціальних мережах групами активістів і BBC, показує зібрання в кількох районах Тегерана, центральному місті Ісфаган, Мешхеді на північному сході, Караджі, Араці на південному сході та західному курдському місті Санандадж.

Натовп скандує “жінка, життя, свобода” та інші гасла, що засуджують державу та верховного лідера аятоллу Алі Хаменеї.

Масові демонстрації проти теократичної системи Ісламської Республіки спалахнули у вересні минулого року після смерті 22-річної Махси Аміні, яка перебувала під арештом поліції. Її затримали за нібито порушення суворих ісламських правил одягу, які застосовуються до жінок.

Протести переросли у найбільший з 1979 року публічний протест у державі, але загалом затихли з грудня, коли влада почала жорстоко придушувати акції і страчувати осіб, затриманих за протести.

Як інформують правоохоронці, близько 20 000 людей було заарештовано під час заворушень, і щонайменше 500 вбито силами безпеки. Багато людей були піддані тортурам у в’язниці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також