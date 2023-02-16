Канада профінансує шість проєктів в Україні

Більшу частину коштів отримає компанія, яка навчає та забезпечує обладнанням українських саперів.

Уряд Канади виділяє більше 21 млн канадських доларів (понад 16 млн доларів США) на реалізацію шести проєктів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.

“Канада робить внески на понад 21 млн доларів у проєкти, спрямовані на підвищення безпеки України, забезпечення підзвітності та проведення стабілізаційних заходів на тлі російської агресії”, - йдеться у повідомленні.

Канадське фінансування отримають шість проєктів.

Більшу частину коштів, 7,5 млн доларів, отримає компанія Tetra Tech, яка навчає та забезпечує обладнанням українських саперів. Також вона підвищує поінформованість населення про мінну небезпеку.

Також близько 5 млн доларів отримає Офіс спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства під час конфлікту. Гроші будуть використані на підтримку жертв сексуального насильства та допомогу правоохоронним органам у документуванні цих злочинів.

Залучена до реформування Нацполіції у воєнному контексті оганізація Alinea International отримає 4,8 млн доларів.

Ще 3 млн доларів перерахують Німецькому фонду Маршалла США, кошти підуть на допомогу українським медіа та громадянському суспільству на звільнених територіях.

Решту коштів розподілять між програмою підтримки України ОБСЄ та організацією Жіночі ініціативи за гендерну справедливість.

Як раніше повідомлялось, Комітет із закордонних справ Палати громад Канади хоче, щоб уряд регулярно звітував перед парламентом про те, чи дійсно працює режим антиросійських санкцій.