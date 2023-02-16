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ООН звернулася із закликом зібрати $5,6 млрд для підтримки українців

Таку заяву зробили спільно Управління ООН з координації гуманітарних питань та Агентство ООН у справах біженців.

ООН звернулася із закликом зібрати $5,6 млрд для підтримки українців
Фото: EPA/UPG

Дві агенції ООН звернулися із закликом зібрати 5,6 мільярда доларів для підтримки українців, які найбільше постраждали від російського вторгнення.

Про це пише Reuters.

Таку заяву зробили спільно Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) та Агентство ООН у справах біженців (UNHCR).

“План гуманітарного реагування для України, який включає сотні місцевих українських організацій, шукає фінансування в розмірі 3,9 мільярда доларів, тоді як План реагування на біженців з України передбачав 1,7 мільярда доларів”, – йдеться у повідомленні.

Заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс закликав уряди, організацій та людей зробити щедрі пожертвування.

“Ви можете бути впевнені, що фінансування піде тим, хто цього потребує в Україні”, – сказа він.

За словами Гріффітса, кошти будуть призначені для понад 11 мільйонів українців, щоб забезпечити їх їжею, медичною допомогою, готівкою та іншою необхідною допомогою.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді сказав, що План реагування на біженців включає 10 країн, які прийняли велику кількість українських біженців після початку війни. У цьому списку – сусідні Молдова, Польща та Румунія.

“Біженців не тільки вітали, але домовленості про тимчасовий захист дали біженцям право на роботу, доступ до послуг і бути включеними до національних систем. Однак ми не повинні сприймати цю реакцію або гостинність приймаючих громад як належне”, – сказав Гранді.

Нагадаємо, у січні Україна отримала від Євросоюзу і США 4,2 млрд доларів допомоги, у лютому надійде ще 2 млрд. Ці кошти будуть витрачені на соціальні потреби.

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