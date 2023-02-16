ООН звернулася із закликом зібрати $5,6 млрд для підтримки українців

Таку заяву зробили спільно Управління ООН з координації гуманітарних питань та Агентство ООН у справах біженців.

Дві агенції ООН звернулися із закликом зібрати 5,6 мільярда доларів для підтримки українців, які найбільше постраждали від російського вторгнення.

Про це пише Reuters.

Таку заяву зробили спільно Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) та Агентство ООН у справах біженців (UNHCR).

“План гуманітарного реагування для України, який включає сотні місцевих українських організацій, шукає фінансування в розмірі 3,9 мільярда доларів, тоді як План реагування на біженців з України передбачав 1,7 мільярда доларів”, – йдеться у повідомленні.

Заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс закликав уряди, організацій та людей зробити щедрі пожертвування.

“Ви можете бути впевнені, що фінансування піде тим, хто цього потребує в Україні”, – сказа він.

За словами Гріффітса, кошти будуть призначені для понад 11 мільйонів українців, щоб забезпечити їх їжею, медичною допомогою, готівкою та іншою необхідною допомогою.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді сказав, що План реагування на біженців включає 10 країн, які прийняли велику кількість українських біженців після початку війни. У цьому списку – сусідні Молдова, Польща та Румунія.

“Біженців не тільки вітали, але домовленості про тимчасовий захист дали біженцям право на роботу, доступ до послуг і бути включеними до національних систем. Однак ми не повинні сприймати цю реакцію або гостинність приймаючих громад як належне”, – сказав Гранді.

Нагадаємо, у січні Україна отримала від Євросоюзу і США 4,2 млрд доларів допомоги, у лютому надійде ще 2 млрд. Ці кошти будуть витрачені на соціальні потреби.