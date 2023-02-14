Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
ГоловнаЕкономікаДержава

У січні Україна отримала від Євросоюзу і США 4,2 млрд доларів, – Шмигаль

Прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам за постійну фінансову допомогу.

У січні Україна отримала від Євросоюзу і США 4,2 млрд доларів, – Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

У січні Україна отримала від міжнародних партнерів 4,2 млрд доларів допомоги, у лютому надійде ще 2 млрд. Ці кошти будуть витрачені на соціальні потреби.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 14 лютого.

“Перш за все хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за постійну фінансову допомогу. У січні ми отримали від Європейського Союзу та США 4,2 млрд доларів. Цього місяця плануємо залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших донорів ще понад 2 млрд доларів. Ці кошти необхідні нам на критично важливі витрати: фінансування зарплат і пенсій, освіту та медицину”, – йдеться у повідомленні.

Шмигаль додав, що вчора у Варшаві розпочалася дискусія з місією МВФ про перспективи підготовки та перегляду Моніторингової програми. За словами прем’єр-міністра, це шлях до нового етапу співробітництва з Фондом.

 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не мають жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні і продовжуватимуть співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також