У січні Україна отримала від Євросоюзу і США 4,2 млрд доларів, – Шмигаль

У січні Україна отримала від міжнародних партнерів 4,2 млрд доларів допомоги, у лютому надійде ще 2 млрд. Ці кошти будуть витрачені на соціальні потреби.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 14 лютого.

“Перш за все хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за постійну фінансову допомогу. У січні ми отримали від Європейського Союзу та США 4,2 млрд доларів. Цього місяця плануємо залучити від Сполучених Штатів, Світового банку та інших донорів ще понад 2 млрд доларів. Ці кошти необхідні нам на критично важливі витрати: фінансування зарплат і пенсій, освіту та медицину”, – йдеться у повідомленні.

Шмигаль додав, що вчора у Варшаві розпочалася дискусія з місією МВФ про перспективи підготовки та перегляду Моніторингової програми. За словами прем’єр-міністра, це шлях до нового етапу співробітництва з Фондом.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не мають жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні і продовжуватимуть співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.