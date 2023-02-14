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ЄС включив Росію до “сірого списку” податкових юрисдикцій

Також до оновленого списку увійшли Британські Віргінські острови, Маршаллові острови та Коста-Рику.

ЄС включив Росію до “сірого списку” податкових юрисдикцій
Фото: EPA/UPG

Євросоюз оновив так званий “сірий список” податкових юрисдикцій, додавши до нього Росію, Британські Віргінські острови, Маршаллові острови та Коста-Рику. 

Про це повідомили в Раді ЄС.  

"Рада шкодує, що ці юрисдикції не співпрацюють із податкових питань, і закликає їх зміцнити свою правову базу для вирішення зазначених проблем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росію внесли до списку після того, як група кодексу поведінки перевірила нове законодавство Росії, ухвалене у 2022 році, на відповідність критеріям належного податкового управління кодексу та виявила, що Росія не виконала свого зобов’язання щодо усунення шкідливих аспектів спеціального режиму для міжнародних холдингових компаній. Крім того, діалог з Росією з питань оподаткування зайшов у глухий кут після російської агресії проти України.

Наразі у цьому переліку 16 позицій, головним чином – класичні офшори (Багамські острови, Панама, Трінідад та Тобаго, Вануату та ін.). Декілька країн залишили "сірий список": Північна Македонія, Барбадос, Ямайка та Уругвай, а Гонконг, Малайзія та Катар отримали відстрочки для усунення недоліків.

Вперше "сірий список" було складено у грудні 2017 року. Наступний його перегляд заплановано на жовтень 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно лідери ЄС закликали Росію негайно вивести всі війська з України. Європейська рада ухвалила відповідну резолюцію. 

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