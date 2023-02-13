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Вперше в історії двосторонніх відносин президенти України і Філіппін провели телефонну розмову

Володимир Зеленський і Фердинанд Маркос обговорили поглиблення взаємодії між країнами.

Вперше в історії двосторонніх відносин президенти України і Філіппін провели телефонну розмову
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

У понеділок, 13 лютого, президенти України і Філіппін Володимир Зеленський та Фердинанд Маркос провели телефонну розмову.

Про це голова держави повідомив у Telegram.

“Провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом – молодшим. Подякував за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України. Обговорили подальше поглиблення взаємодії, зокрема на міжнародних майданчиках”, – написав Зеленський.

 

Нагадаємо, Україна планує відкрити посольство на Філіппінах, у Манілі.

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