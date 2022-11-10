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Україна планує відкрити посольство на Філіппінах

Триває робота України на дипломатичних фронтах.

Україна планує відкрити посольство на Філіппінах
Фото: Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм філіппінським колегою, на якій обговорив зміцнення зв'язків між нашими країнами. 

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Україна збирається відкрити посольство в Манілі для зміцнення зв'язків з Філіппінами та Азією”, - написав Кулеба. 

Також міністри обговорили шляхи розвитку політичних контактів і торгівлі, забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Брунею у Пномпені (столиці Камбоджі).

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