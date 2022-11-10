Україна планує відкрити посольство на Філіппінах

Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм філіппінським колегою, на якій обговорив зміцнення зв'язків між нашими країнами.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

“Україна збирається відкрити посольство в Манілі для зміцнення зв'язків з Філіппінами та Азією”, - написав Кулеба.

Також міністри обговорили шляхи розвитку політичних контактів і торгівлі, забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

I met with Secretary for Foreign Affairs of the Philippines @SecManalo to inform him that Ukraine is going to open an embassy in Manila to strengthen ties with the Philippines and Asia. We discussed ways to develop political contacts and trade, ensure global food security. pic.twitter.com/zg1TPG7H3x — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2022

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Брунею у Пномпені (столиці Камбоджі).