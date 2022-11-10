Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Біля Павлівки ліквідовано 80 окупантів, до 60 поранено
Біля Павлівки ліквідовано 80 окупантів, до 60 поранено
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
Декілька штатів США закінчили голосування на проміжних виборах
Декілька штатів США закінчили голосування на проміжних виборах
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
​Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні, - ЗМІ
​Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні, - ЗМІ
ГоловнаСвіт

Австрія має виділити Україні 10 млн євро

Австрійський міністр фінаснів назвав допомогу нашій країні важливим питанням.

Австрія має виділити Україні 10 млн євро
Магнус Бруннер
Фото: ЕРА/UPG

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер повідомив, що країна виділить ще 10 мільйонів євро для підтримки України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на APA.

Бруннер заявив про виділення коштів під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Австрійський міністр назвав допомогу Україні важливим питанням та внеском також у стабільність в Європі.

“Таким чином ми демонструємо нашу солідарність з населенням і робимо стійкий внесок у стабільність в Європі”, – сказав Бруннер.

Зазначимо, у травні уряд Австрії виділив майже 42 млн євро для подолання гуманітарних наслідків війни. Тоді зазначалося, що загалом австрійська допомога, "надана Україні та іншим особливо постраждалим країнам з початку російської загарбницької війни", зросла до понад 80 млн євро.

Нагадаємо, у вересні Австрія передала Україні комунальну техніку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також