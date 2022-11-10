Австрія має виділити Україні 10 млн євро

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер повідомив, що країна виділить ще 10 мільйонів євро для підтримки України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на APA.

Бруннер заявив про виділення коштів під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Австрійський міністр назвав допомогу Україні важливим питанням та внеском також у стабільність в Європі.

“Таким чином ми демонструємо нашу солідарність з населенням і робимо стійкий внесок у стабільність в Європі”, – сказав Бруннер.

Зазначимо, у травні уряд Австрії виділив майже 42 млн євро для подолання гуманітарних наслідків війни. Тоді зазначалося, що загалом австрійська допомога, "надана Україні та іншим особливо постраждалим країнам з початку російської загарбницької війни", зросла до понад 80 млн євро.

Нагадаємо, у вересні Австрія передала Україні комунальну техніку.