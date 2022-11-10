Австрія має виділити Україні 10 млн євро

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер повідомив, що країна виділить ще 10 мільйонів євро для підтримки України.
Про це пише Укрінформ з посиланням на APA.
Бруннер заявив про виділення коштів під час зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.
Австрійський міністр назвав допомогу Україні важливим питанням та внеском також у стабільність в Європі.
“Таким чином ми демонструємо нашу солідарність з населенням і робимо стійкий внесок у стабільність в Європі”, – сказав Бруннер.
Нагадаємо, у вересні Австрія передала Україні комунальну техніку.