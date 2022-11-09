Фінляндія відправила в Україну резервне енергообладнання та медичне приладдя

Бізнес та громадяни Фінляндії також можуть долучитися до допомоги Україні.

У жовтні та листопаді Фінляндія надіслала Україні додаткову цивільну матеріальну допомогу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

Вантажівку резервного енергообладнання, якого вкрай потребує Україна, відправили 18 жовтня, а на початку листопада – дві вантажівки засобів індивідуального захисту. Ця допомога була запропонована через Механізм цивільного захисту Євросоюзу.

“З наближенням зими Росія націлилася на енергосистему України. Ситуація дуже серйозна для мирного населення. В Україні зараз є справді гостра потреба, серед іншого, у поставках для енергетики. Наш обов'язок допомогти. Фінляндія продовжить надавати допомогу відповідно до запитів України”, - заявила міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен.

Зазначається, що з лютого Фінляндія відправила Україні 31 вантажівку цивільної матеріальної допомоги. Також в Україну виїхали 6 пожежних машин і 13 карет швидкої допомоги. Грошова вартість матеріальної допомоги громадянської сторони становить понад 3 млн євро.

У Фінляндії вважають, що потреба в допомозі буде зберігатиметься протягом тривалого часу, зокрема, в енергетичному секторі.

Також треба допомога рятувальникам, медикам, необхідні засоби першої допомоги та екстрене житло, таблетки для очищення води, обладнання для розмінування, засоби захисту та засоби протидії, резервне енергетичне обладнання та паливо. Втім, потреби постійно змінюються.

МВС Фінляндії пропонує громадянам та бізнесу долучитись до допомоги Україні - пожертвування точно знайдуть своє призначення.

Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Раніше повідомлялось, що уряд Фінляндії виділив Україні 35 млн євро на гуманітарну допомогу, тимчасове житло та підтримку державного управління.