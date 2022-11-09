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З 24 лютого піротехніки знешкодили 274 000 вибухонебезпечних предметів

Було очищено від вибухівки 74 000 гектарів української території.

З 24 лютого піротехніки знешкодили 274 000 вибухонебезпечних предметів
Ілюстративне фото
Фото: МВС

Від початку повномасштабного російського вторгнення на території України було знешкоджено 274 000 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2 148 авіабомб. 

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

“Обстежено та очищено від вибухонебезпечних предметів близько 74 000 гектарів української території. На деокупованих землях найважча ситуація з розмінуванням на Харківщині, бо ворог там рясно засіяв території. Йдеться як про протипіхотні, так і протитанкові міни”, – поінформував пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

 

Він закликав громадян дотримуватися трьох основних вимог: “побачив вибухонебезпечний предмет – не підходь, не чіпай, телефонуй 101”. А також вникати походів на природу. 

Нагадаємо, у Харківській області підірвалися на міні двоє саперів з Луганщини. 

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