З 24 лютого піротехніки знешкодили 274 000 вибухонебезпечних предметів

Було очищено від вибухівки 74 000 гектарів української території.

Від початку повномасштабного російського вторгнення на території України було знешкоджено 274 000 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2 148 авіабомб.

Про це повідомляє у Telegram МВС України.

“Обстежено та очищено від вибухонебезпечних предметів близько 74 000 гектарів української території. На деокупованих землях найважча ситуація з розмінуванням на Харківщині, бо ворог там рясно засіяв території. Йдеться як про протипіхотні, так і протитанкові міни”, – поінформував пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

Він закликав громадян дотримуватися трьох основних вимог: “побачив вибухонебезпечний предмет – не підходь, не чіпай, телефонуй 101”. А також вникати походів на природу.

Нагадаємо, у Харківській області підірвалися на міні двоє саперів з Луганщини.