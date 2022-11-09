9 листопада Львів попрощався ще з одним героєм, який захищав Україну.

1 листопада пластун Тарас-Тимофій Гаврилишин загинув у бою з російськими окупантами.

Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після міської церемонії прощання на Площі Ринок похоронна процесія пройшла до Личаківського кладовища. Поховали воїна на полі почесних поховань.

Провести героя до вічної варти прийшла окрема лава пластунів, одягнена в однострої з курінними прапорами. Прощання проходило з елементами пластових церемоніалів та традицій морського пластування. За морським звичаєм до могили загиблого воїна вилили пляшку води з Чорного моря.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Тарас-Тимофій Гаврилишин (“ТеТе”, “Гаррі”) народився 20 квітня 1985 року у Львові. Закінчив із відзнакою географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1997 році став членом Львівської міської молодіжної громадської організації “Станиця Львів Пласту – Національної скаутської організації України”, був одним із головних інструкторів 25-го куреня УПС “Чорноморці” імені Святого Миколая.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

З початком повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист батьківщини. Проходив службу у 45-й артилерійській окремій бригаді. За багаторічне поширення ідеології українського мореплавства був нагороджений пам’ятною медаллю “100-річчя прапора Військово-морських сил Збройних сил України”. Загинув 1 листопада 2022 року на Херсонському напрямку. У Тараса Гаврилишина залишилися мати та сестра.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський