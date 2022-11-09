Окупанти заявили про смерть колаборанта Стремоусова. Херсонська облрада не виключає інсценування

Російські пропагандистські ресурси заявили про "загибель у ДТП" херсонського колаборанта, так званого заступника голови окупаційної військової адміністрації Кирила Стремоусова.

Це поширило, зокрема, російське державне агентство ТАСС.

Стремоусов ще вранці 9 листопада публікував на своєму каналі в Телеграм відео про "ситуацію в Херсонській області", де говорив про "повний контроль російських військових".

У коментарі Суспільному перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський сказав, що інформація про загибель Стремоусова не підтверджена. Можливе інсценування.

Підозра в державній зраді була оголошена Стремоусову ще навесні.