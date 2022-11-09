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Майже 72 тис. пожеж спалахнуло в Україні з початку року, – ДСНС

Внаслідок пожеж загинули 1 162 людини. 

Майже 72 тис. пожеж спалахнуло в Україні з початку року, – ДСНС
Фото: ДСНС

З початку 2022 року в Україні виникла 71 761 пожежа. Внаслідок пожеж загинули 1 162 людини, поранення отримали 1 287 людей. 

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України. 

“Якщо брати питому вагу житлового сектору, то це близько 40% пожеж”, – розповів пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий.

За словами речниці Головного управління ДСНС у Києві Світлани Водолаги, у столиці причиною пожеж стають як проблеми із електроприладами, так і вибухи газового приладдя. Тож у ДСНС закликають громадян бути особливо обережними. 

“Якщо полишаєте домівки, треба вимкнути всі електроприлади, якщо використовували газове обладнання або відкритий вогонь, впевнитися, що все погашено. Якщо ви вдома, і зникло світло, необхідно вимкнути електроприлади”, – пояснила Світлана Водолага.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області від початку похолодання трапилось 75 пожеж в квартирах та будинках. 

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