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Від початку похолодання в Маріуполі трапилось 75 пожеж в квартирах та будинках, - Андрющенко

Проводка у Маріуполі не витримує навантажень.

Від початку похолодання в Маріуполі трапилось 75 пожеж в квартирах та будинках, - Андрющенко
Фото: facebook/Evgeny Sosnovsky

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області від початку похолодання трапилось 75 пожеж в квартирах та будинках. У них загинуло 5 містян.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“За останні дні з початку роздачі електронагрівачів повністю вигоріло три квартири”, - повідомив Андрющенко. 

Він додав, що окупаційна влада по місцевому телебаченню випустила сюжет стосовно того, що не можна включати обігрівачі разом з іншими електроприборами, оскільки не витримують електрокабелі та обладнання. 

При цьому запис сюжету недоступний на Youtube, він був підготовлений виключно для внутрішнього споживання маріупольців.

Нагадаємо, члени Маріупольського руху спротиву перейшли до тактики "маркування" окупантів. Для цього підпілля використовує нанесення літери українського алфавіту "Ї" як "нагадування, що Маріуполь - УкраЇна, а відплата - невідворотна".

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