Головне за день. Вівторок, 1 листопада

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російська армія веде наступальні дії на трьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському, а також Новопавлівському. За добу окупанти завдали 4 ракетних та 26 авіаударів, здійснили понад 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих обстрілів зазнали райони більш ніж 20 населених пунктів. Серед них - Микільське Запорізької області, Полтава, Краматорськ, Нікополь та Миколаїв.

Тим часом авіація Сил оборони України вродовж доби завдала 22 удари по росіянах. Під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів загарбників. На різних напрямках підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА типу "Орлан-10" та шість ударних дронів "Shahed-136".

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1 листопада – в нашій новині.

Шість громад Сумщини потрапили сьогодні під обстріл російських окупаційних військ: росіяни випустили майже сотню снарядів, повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Із 20-ої години 1 листопада росіяни вели мінометний обстріл по Миропільській ОТГ. Через годину він завершився, однак влада області закликала жителів перебувати в укриттях.

Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, перші випробування "важкої машини" з 75 кг бойового заряду вже успішно проведені. І це не єдина розробка вітчизняного БпЛА, повідомив на брифінгу менеджер "Укроборонпром" Олег Болдирєв.

"Вона вже злетіла, вона вже сіла… Це важка машина, понад 200 кг злітної ваги. Це розробка, яка відповідає завданням, що були поставлені нам Валерієм Залужним ще на початку серпня. Тоді був поставлений перелік завдань з комплексу, одне з них було таким. Думаю, що до нового року ми його презентуємо та покажемо ЗСУ. Як нашому поки що єдиному замовнику", – анонсував Болдирєв.

Заяви Росії про вихід із Чорноморської зернової ініціативи мають негайний, шкідливий вплив на глобальну харчову безпеку.

"Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку вона сама розпочала. Найефективнішим способом забезпечення харчової безпеки було б, якби Росія повернулася до угоди й припинила війну проти України", - сказав речник Держдепу США Нед Прайс.

"Ми хочемо, щоб ця ініціатива відновилась. Ми закликаємо Росію поважати зобов'язання, які вона на себе взяла… Не стояти на шляху постачання дуже необхідного зерна та інших продуктів харчування", - зазначив він також.

За його словами, жодна інша країна "не може замінити можливості України експортувати зерно через Чорне море".

Спроби Росії домогтися поступок в обмін на повернення до "зернової угоди" означатимуть колективне покарання, або колективне вимагання, зазначив також речник Держдепу.

До Києва прибула єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованих атак з боку Росії - жорстокої та негуманної тактики, спрямованої на те, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими" - написала Сімсон у Twitter.

"Євросоюз стоїть поруч із українцями, щоб допомогти їм, доки вони не переможуть", - додала вона.

Кабінет міністрів припинив повноваження Юрія Вітренка, який був головою правління НАК "Нафтогаз України".

Раніше обізнані з ситуацією джерела повідомили LB.ua, що НАК "Нафтогаз" України замість Юрія Вітренка очолить міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Зазначалося, що ця кадрова зміна може відбутися вже на найближчому пленарному тижні Верховної Ради.

Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") у Телеграм повідомив, що, за його даними, міністерство, яке Чернишов очолює зараз, нібито можуть обʼєднати з міністерством інфраструктури. Керувати ним у такому випадку залишиться Олексій Кубраков.

Однак питання обʼєднання міністерств іще не вирішено. Співрозмовники LB.ua зазначили, що проти цього є багато голосів.

В Україні 1 листопада набуває чинності Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція).

"1 листопада 2022 року для України набуває чинності Стамбульська конвенція. Відповідно до неї, постраждалим особам забезпечується якнайкращий захист і підтримка, сприяння їх фізичному, психологічному та соціальному відновленню", – повідомив у Facebook уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Більше інформації – в нашій новині.

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