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Кабмін звільнив Вітренка з "Нафтогазу"

Новим головою НАК, скоріш за все, стане Олексій Чернишов.

Кабмін звільнив Вітренка з "Нафтогазу"
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Кабінет міністрів припинив повноваження Юрія Вітренка, який був головою правління НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначимо, що, відповідно до процедури, звільняти Вітренка мала Наглядова рада "Нафтогазу", але за її відсутності цей механізм може здійснити Кабінет міністрів.

Раніше обізнані з ситуацією джерела повідомили LB.ua, що НАК "Нафтогаз" України замість Юрія Вітренка очолить міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Зазначалося, що ця кадрова зміна може відбутися вже на найближчому пленарному тижні Верховної Ради.

Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") у Телеграм повідомив, що, за його даними, очолюване Чернишовим міністерство нібито можуть обʼєднати з міністерством інфраструктури. Керувати ним у такому випадку залишиться Олексій Кубраков. 

Однак, повідомлялося, що ритання обʼєднання міністерств іще не вирішено. Співрозмовники LB.ua зазначили, що проти цього є багато голосів.

Нагадаємо, Вітренко очолив "Нафтогаз" у 2021 році на заміну Андрію Коболєву, звільненому зі скандалом. У квітні 2022 уряд переобрав Вітренка керувати компанією ще на рік, однак уже в вересні очільник "Нафтогазу" почав говорити про свою можливу відставку. Це було повʼязано з суперечностями між НАК і урядом щодо єврооблігацій. 

26 липня Кабмін не дозволив Нафтогазу розрахуватися за єврооблігаціями, тож компанія оголосила дефолт. При цьому в НАК наголосили, що коштів на рахунках було достатньо, щоб не допустити цього. 

Наступного дня компанія заявила, що невідкладно запропонує нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат. А згодом уряд затвердив нові умови реструктуризації боргів НАК перед кредиторами. У вересні Вітренко заявив, що готовий піти у відставку, якщо це допоможе реструктуризувати борг компанії. 

Тим часом у Кабміні повідомили, що не виключають можливостей кадрових ротацій у "Нафтогазі" у разі, якщо питання з облігаціями не буде вирішено. 

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