У "Євросолідарності" обурені сумою фінансування телемарафону "Єдині новини"

Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» обурені проєктом Державного бюджету на 2023 рік, який готується до другого читання. Як наголосила співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко, попри рішення Верховної Ради у Бюджет-2023 незаконно повертають фінансування марафону «Єдині новини» та російськомовного телеканалу FREEДОМ – на суму 1,94 мільярда гривень.

«Цей бюджет сфальсифіковано! Парламент збив поправку про виділення коштів на так званий марафон. Але дивним чином мільярди на пропагандистську машину повернулися. В бюджеті, де немає коштів на підняття пенсій і соціальних виплат, який повністю залежить від зовнішніх запозичень, закладають щедре фінансування олігархічних каналів і російськомовного ТБ. Це фальсифікація і злочин. Повне обнулення парламенту і неповага до законодавчого органу. Навіщо ВР взагалі потрібна, якщо її голосування множаться на нуль? Президія знову промовчить?», – зауважила Геращенко.

«Якимось дивовижним чином рішення Ради, яким збили поправку сумнозвісного Трухіна про збільшення витрат на єдиний марафон та російськомовні «дом-и», не врахував Кабмін. Тому в проєкті знову майже 2 мільярди (!) на оплату діяльності олігархічних телеканалів та державних владних рупорів, які методично руйнують залишки демократії в інформаційному просторі країни, що насправді героїчно з усіх сил бореться проти диктатури агресора. Такого брутального зухвальства влади не могла собі уявити. Не пригадую, щоб якісь уряди настільки відверто зневажили і нівелювали рішення парламенту України», – зауважує Голова Комітету з питань інтеграції України ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Народна депутатка Марія Іонова зазначає: «Уряд урочисто відзвітував, що підготував проект Держбюджету 2023 з урахуванням правок народних депутатів і що прем’єр розраховує на швидке голосування в парламенті. Тільки питання – чому маніпуляції та обман називають «врахуванням правок»? Незважаючи на те, що парламент відхилив ідею виділити додаткові 1,4 мільярди гривень на марафон та FREEДОМ, уряд пропхав цю норму до другого читання».

«Нагадую, що держбюджет 2023 передбачає інфляцію на рівні 28-30% і повністю залежить від зовнішніх запозичень! Україна не може собі дозволити таку розкіш! Чи літню форму для ЗСУ також будемо збирати по всьому світу?», – зауважує Іонова.