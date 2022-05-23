"Євросолідарність" назвала інформаційною диверсією заяви Медведчука про причетність Порошенка до "вугільної" та "трубної" справ

Політсила вважає, що Медведчук озвучив ці свідчення в обмін на покращення умов увʼязнення.

Партія "Європейська солідарність" назвала заяви нардепа Віктора Медведчука про пʼятого президента Петра Порошенка очевидною інформаційною диверсією в інтересах Росії.

Політсила вважає, що порушення внутрішньополітичної єдності сьогодні працюватиме не на українські інтереси, йдеться в заяві на її сайті.

"Медведчук, який рятує свою шкуру від відповідальності за свою антиукраїнську діяльність, готовий «заявляти» будь-що про будь-кого. Це далеко не перші «сенсаційні» покази проти Порошенка, їх вже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жванія, Кузьмін та інші російські агенти", – зазначили в "ЄС".

Політсила вважає, що слова про Порошенка Медведчуку написали "замовники", і що увʼязнений читав їх із суфлера.

"Ми і далі наполягаємо на тому, що публічна дискусія між владою та опозицією повернутися на порядок денний може не раніше, ніж завершиться війна. Сьогодні ж маємо спільно працювати на перемогу. У нас є відповіді на всі питання. Тоді як у влади точно немає відповідей на питання, які є в суспільства", – вважають в "ЄС".

Партія закликала владу зберігати внутрішню єдність як запоруку перемоги.

Нагадаємо, що Віктор Медведчук підозрюється в державній зраді та фінансуванні терористичних організацій "ЛДНР". Слідство розслідує декілька епізодів проти нього, зокрема – так звану трубну справу, що стосується виведення з державної власності ділянки нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" та "вугільну" – про закупівлю державою вугілля в розташованих на окупованій території підприємств, що були в підпорядкуванні ватажків бойовиків.

Петро Порошенко підозрюється у вугільній справі. Він фігурує в ній разом із Медведчуком, бізнесменом Сергієм Кузярою та міністром енергетики Володимиром Демчишиним.

Сьогодні СБУ опублікувала свідчення Медведчука, де він розповідає деталі про обидві справи, що розслідуються проти нього. Політик стверджує, що Порошенко причетний до обох кримінальних правопорушень: і до "трубної", і до "вугільної" справи. За його свідченнями, саме пʼятий президент нібито звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ та забезпечив ухвалення необхідних рішень для виведення нафтопроводу з держвласності в усіх українських інстанціях.

Стосовно вугільної, де Порошенко офіційно є підозрюваним, Медведчук сказав, що в ній замішане все тодішнє високе керівництво України включно з президентом.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков сказав, що Медведчук не сказав нічого, що можна підтвердити доказами.