Самоврядування, стій, раз-два

Його ч.3 ст. 10 містить «новинку» – три самостійні підстави для припинення повноважень обласних та районних рад.

Ця норма сформульована так, що з одного боку, сам факт створення військових адміністрацій є достатньою підставою для, цитую «не здійснення (а по суті – припинення) повноважень обласних/районних рад».

З іншого боку, і це законодавець уточнив окремо, з 20 травня 2022 року, повноваження обласних і районних рад переходять до обласних і районних військових адміністрацій (ОВА і РВА) на час дії режиму воєнного стану та 30 днів після його припинення.

Окремі народні депутати визнають, що така редакція «не є досконалою з юридичної точки зору», і навіть кажуть про те, що «там стоїть кома», котра нібито на заваді переходу повноважень від обл/рай рад до ОВА/РВА і що це мало не зупиняє «недійсність повноважень». Проте юридична спільнота схильна оцінювати законодавство як воно є, і ось так це виглядає на спрощеній схемі.

Виправдати, звісно, можна будь-яку юридичну ляпу, та все це схоже на хитромудрий план, цілі якого ще належить розгадати. І суть його не лише наділити всі ОВА і РВА повноваженнями місцевого самоврядування, що звісно суперечить Конституції і низці інших законів України.

Моя дискусія з юристами на цей предмет кілька тижнів тому обірвалася з логічних причин. З тих самих причин не аналізував «наголосоване» 13 травня у вигляді законопроекту 7269.

Проте встиг побувати на обговоренні з добрими правниками «дивної» поведінки навколо законопроекту 7153, котрий був проголосований та не підписаний Президентом України.

Так от, в ухваленій парламентом версії, було таке «У період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження… органів місцевого самоврядування».

Погодьтеся, така редакція 7153 точно не могла за якихось пару тижнів перетворитися на «нездійснення повноважень обласних і районних рад”. То ж підпису Президента на цьому законі ми так і не дочекалися.

У будь-якому випадку, починаючи з 20 травня 2022 року маємо зупинку зі здійсненням повноважень усіма обласними і районними радами. Не припинення, а зупинка. Такий собі цікавий виверт. Зате маємо зовсім не домірні повноваження військових адміністрацій по всій країні.

Можливо, у цьому була якась потреба, яку на місцях не бачимо? Запитання, звичайно, про території де не ведуться бойові дії. Хто-зна. Але видається, що місцеве самоврядування починає різко втрачати.

У будь-якому випадку, починаючи з 20 травня 2022 року маємо зупинку зі здійсненням повноважень усіма обласними і районними радами. Не припинення, а зупинка. Такий собі цікавий виверт. Зате маємо зовсім не домірні повноваження військових адміністрацій по всій країні.

Можливо, у цьому була якась потреба, яку на місцях не бачимо? Запитання, звичайно, про території, де не ведуться бойові дії. Хто-зна. Але видається, що місцеве самоврядування починає різко втрачати.