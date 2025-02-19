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Європа! А скільки в неї дивізій?

Після Мюнхенської безпекової конференції європейські лідери нервово зібралися за круглим столом уже 17 лютого 2025 року. І було чого – США вустами віцепрезидента Джей Ді Венса, який фактично є транслятором думок американського президента, натякнули: пора думати про власну оборону самостійно.

Тим часом по інший бік Ла-Маншу (не плутати з протокою Джорджа Вашингтона) британський прем’єр заявив про готовність "розгорнути в Україні війська" для допомоги в забезпеченні виконання мирної угоди. Як тут не згадати крилату фразу російського диктатора Сталіна : «Папа! А скільки в нього дивізій?»

Багато амбіцій, але мало амуніції!

Миротворці НАТО
Фото: NATO
Миротворці НАТО

Ідея відправлення миротворчого контингенту в Україну не нова. І належить вона не британцям, а президенту Франції Еммануелю Макрону. Щоправда, він ще в травні 2024 року пропонував це у разі прориву фронту російськими військами. Ми, звісно, вдячні обом керівникам дружніх нам країн за підтримку, проте розуміємо, що це радше політичний мейнстрим. А цифри говорять протилежне – Європі, навіть у складі ЄС та під парасолькою НАТО, варто серйозно замислитися про власну оборону.

Коли Джей Ді Венс прозоро натякнув на #мюнхен2025: "Подбайте про власну безпеку", європейські лідери нарешті усвідомили, що якщо США раптом скоротять свій 100-тисячний військовий контингент у Європі хоча б на 20%, це створить серйозний стратегічний вакуум.

Ось, якими силами нині володіє стара Європа:

Інфографіка чисельності армій
Інфографіка чисельності армій

Для повноти картини по цілому грізному НАТО: США - 1362 тис. (це і по другий бік океану і по різних континентах, на європейському – до 100 тис.) Туреччина - 446,9 тис., Канада - 68,2 тис.( то що там про 51 штат).

В такій ситуації говорити про миротворчу місію можна в соцмережах і на конференціях, але реальність вимагає іншого реалістичнішого підходу. Час діяти настав, і тому європейські лідери терміново збираються за круглим столом, щоб обговорити нові безпекові стратегії. І це добре, адже Європі потрібно зміцнювати свою обороноздатність – і негайно.

Зібрання європейських лідерів
Фото: bbc.com
Зібрання європейських лідерів

Українська сила – запорука безпеки Європи

Чисельність армії – важливий, але не головний показник. Ключову роль відіграють бойовий досвід, розвиток оборонно-промислового комплексу (ОПК) та адаптація технологій під сучасну війну. Саме в цьому Україна зараз випереджає всіх на континенті.

Третій рік повномасштабної війни з Росією довів: Сили оборони України – найефективніша армія у війні на виснаження яка триває на європейських теренах.

Українські військові запускають безпілотник
Фото: надане Олександром Ганущиним
Українські військові запускають безпілотник

Сьогодні підтримка українських військових – це не просто допомога Україні, а екзистенційна необхідність для Європи. Особливо це стосується:

  • штурмової авіації;
  • засобів протиповітряної оборони які захищають тил від ударів.
  • сучасних систем радіоелектронної боротьби, та радіоелектронної розвідки, щоби подолати тотальне російське домінування у цих сферах;

Технологічні інновації в ОПК, які зараз впроваджуються в Україні, вже завтра стануть запорукою безпеки всіх європейських країн. І, схоже, вони нарешті починають це розуміти. Denique videntur hoc capere incipere.

Олександр Ганущин Олександр Ганущин , Голова Львівської обласної ради (2015-2020)
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