Петиція на мільйон доларів: доходи з російських активів мають піти ветеранам та їхнім родинам

В останні тижні все більше розмов про мирні переговори . Наші політики та державні службовці, західні дипломати та нова адміністрація США – всі як один обговорюють найважливішу для кожного українця тему – мир. Яким він буде, визначатимуть офіційні посадові особи, які мають на це представницький мандат. Але про справедливість мають право говорити всі громадяни, як і подавати свої пропозиції. 9 лютого 2024 року я подав петицію на ім'я Президента України про визнання обов'язковою умовою мирної угоди направлення доходу від арештованих російських активів на виплати родинам загиблих військових та на виплати пораненим ветеранам. На жаль, 12 лютого я отримав електронну відповідь, що така петиція не відповідає встановленим вимогам, відтак її оприлюднення не здійснюється.

Все ж вважаю, що вона варта оцінки та обговорення, тому публікую її на широкий загал:

«У зв'язку зі зміною геополітичного становища та численними заявами як українських так і офіційних осіб країн-союзників про можливий початок переговорів щодо встановлення перемир'я у війні, прошу розглянути наступну пропозицію:

1. Включити обов'язковим пунктом мирної угоди (угоди про перемир'я) пункт про програму грошової компенсації військовослужбовцям та родинам військовослужбовців Сил оборони України за рахунок реалізації арештованих російських активів та арештованих російських валютних резервів у наступному розмірі:

1000000 (один мільйон) доларів США родинам загиблих військовослужбовців

250000 (двісті п'ятдесят тисяч) доларів США військовослужбовцям що втратили повну працездатність

100000 (сто тисяч) доларів США військовослужбовцям що частково втратили працездатність

10000 (десять тисяч) доларів США військовослужбовцям за кожен місяць проведений у полоні

25000 (двадцять п'ять тисяч) доларів США військовослужбовцям які прослужили під час війни у Силах оборони України 12 (дванадцять) чи більше місяців.

2. Доручити Кабінету міністрів України розробити підзаконні акти для таких виплат, спосіб та строки в які подібні виплати будуть здійснюватися.

Визначити пропорцію для категорії родин загиблих на які види витрат може бути витрачено компенсацію за загиблого військового (для унеможливлення розтрати) у приблизних пропорціях:

до 25% на житло для членів родини в рівномірних частках на кожного

до 15% на освіту дітей військовослужбовця у обраному ними ВНЗ в будь-якій країні світу та пов'язані з цим витрати

до 10% на автомобілі

до 20% на старт підприємницької діяльності членів родини

до 20% на інші потреби включаючи лікування

по 2,5% одноразової виплати на кожного члена родини на покращення соціально-побутових питань

невикористаний залишок коштів може бути виплачений рівномірними частками протягом визначеного законодавством терміну

Або в інших пропорціях що будуть визначені Кабінетом міністрів України.

Для категорії військовослужбовців що втратили повну чи часткову працездатність визначати пропорцію витрат на їх власний розсуд але з відповідними запобіжниками від розтрати коштів.

У випадку якщо військовослужбовець підпадає під два чи більше пунктів компенсації, він може самостійно обрати один з пунктів компенсації на власний розсуд. Виплати компенсацій за загибель, полон чи втрату працездатності здійснювати з урахуванням раніше виплачених коштами державного бюджету компенсацій чи допомоги.

3. Звільнити виплати по даній програмі від будь-якого оподаткування. Заборонити звернення на ці кошти стягнень, штрафів, пені, прострочок чи інших нарахувань, заборонити здійснення за їх рахунок покриття виконавчих проваджень військового чи членів його родини.

Визначити що кошти які надійшли військовослужбовцю чи членам його родини за даною програмою підлягають витраті виключно на неокупованій території України, за винятком коштів на освіту дітей військовослужбовців за кордоном. Майно що набуто військовослужбовцем чи членами його родини за кошти компенсацій по даній програмі не може бути відчужено протягом 3 (трьох років) з дати набуття права власності

4. Джерелом фінансування визначити доходи від використання арештованих російських активів, самі арештовані активи, золотовалютні резерви та інше майно та власність держави-агресора що може бути стягнуто як репарації. Держави - союзники України, що спонукають Україну до мирної угоди, беруть на себе зобов'язання забезпечити використання цих активів та за потреби реалізацію цих активів на користь даної програми протягом але не пізніше 2 (двох) років з моменту підписання угоди про перемир'я (угоди про мир) або ж покрити різницю з власних джерел.

5. Для реалізації даної програми компенсацій доручити Кабінету міністрів України створити відповідну Державну агенцію, керівні посади в якій матимуть право займати виключно особи, що проходили службу в Силах оборони України під час війни з 24.02.2022 не менше 12 (дванадцяти) місяців.

Українські ветерани та члени сімей загиблих Героїв мають стати новим середнім класом повоєнної України!»

На жаль, цей текст так і не з'явився на сайті Петицій до президента України. Але оскільки за кордоном держава-агресор має під арештом активів на приблизно 300 мільярдів доларів США, то така пропозиція є цілком реалістичною та реалізованою. Навіть якщо країни Близького Сходу та Латинської Америки будуть виступати різко проти конфіскації грошей та майна, то використати активи як гарантію виплат для цільових програм допомоги цілком реально. Залишилось лише дізнатися, чи хоче Україна висувати такі вимоги офіційно.