Після зустрічі з росіянами в США анонсували створення "команд" для обговорення "конфлікту" в Україні

Речник американського Держдепартаменту Теммі Брюс сказав, що США і Росія на перемовинах у Ріяді домовилися створити "команди" для обговорення війни в Україні. Про це пише The Guardian.

Брюс виступив із цією заявою після 4,5-годинних переговорів у Саудівській Аравії, до яких не були долучені ні Україна, ні представники ЄС. Він сказав, що команди переговорників будуть "високого рівня".

Команди будуть працювати "на шляху до якнайшвидшого закінчення конфлікту в Україні у довготривалий спосіб", який буде прийнятним "для всіх сторін".

Він додав, що також США і росіяни обдумають майбутню співпрацю і "історичні" економічні і інвестиційні можливості, які з'являться після війни. Загалом делегації домовилися "усунути подразники двосторонніх відносин".

Водночас там додали, що один телефонний дзвінок (вочевидь, Трампа до Путіна) і одна зустріч не можуть бути достатніми для встановлення миру.