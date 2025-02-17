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Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії

Президент підкреслив, що Україна не прийматиме жодних угод, досягнутих без неї. 

Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії
Володимир Зеленський в ОАЕ
Фото: сайт президента

Україна не братиме участі в зустрічі між делегаціями США і Росії у Саудівській Аравії. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час перебування в ОАЕ, пише BBC

Він наголосив, що його поїздки до ОАЕ та Саудівської Аравії були узгоджені давно. Він припустив, що його запланована поїздка не має жодного зв'язку з російсько-американськими переговорами. 

"Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як нерезультативні, і ми не можемо прийняти угоду про нас без нас", – сказав він. 

Президент додав, що розмови з росіянами в США були і раніше, але непублічні. А також наголосив, що в цих країн можуть бути спільні питання, непов'язані з Україною. 

  • Поїздка Володимира Зеленського до ОАЕ, Саудівської Аравії і Туреччини була запланована заздалегідь. Це країни, які допомагають у звільненні українських полонених.
  • Минулого тижня Дональд Трамп сказав, що в Саудівській Аравії відбудуться мирні переговори американської і російської делегації, а також – що в них нібито братиме участь Україна. Але Зеленський одразу ж спростував це.
  • Делегацію США до Ріяда очолив державний секретар Марк Рубіо. Росіяни відправили міністра закордонних справ Лаврова і путінського радника Ушакова. 
  • Тим часом до Польщі полетить спецпредставник Трампа з України і Росії Кіт Келлог. 
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