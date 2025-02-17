Зеленський: Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і Росії

Президент підкреслив, що Україна не прийматиме жодних угод, досягнутих без неї.

Україна не братиме участі в зустрічі між делегаціями США і Росії у Саудівській Аравії. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час перебування в ОАЕ, пише BBC.

Він наголосив, що його поїздки до ОАЕ та Саудівської Аравії були узгоджені давно. Він припустив, що його запланована поїздка не має жодного зв'язку з російсько-американськими переговорами.

"Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як нерезультативні, і ми не можемо прийняти угоду про нас без нас", – сказав він.

Президент додав, що розмови з росіянами в США були і раніше, але непублічні. А також наголосив, що в цих країн можуть бути спільні питання, непов'язані з Україною.