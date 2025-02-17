Щонайменше дев'ятеро людей загинули унаслідок повені та сильного дощу в США

У США щонайменше дев'ять людей загинули протягом вихідних через проливні зливи, які затопили дороги і будинки на південному сході країни, пише BBC.

Губернатор Кентуккі Енді Бешер заявив, що в його штаті загинули вісім людей, і припустив вчора, що загальна кількість може зрости.

Сотні людей застрягли у паводкових водах, багато ‒ у своїх автомобілях, їх вдалося врятувати. Бешер повідомив про перекриття понад 300 доріг і закликав жителів “триматися подалі”.

У Джорджії зафіксували дев'яту смерть. Чоловіка, який лежав у своєму ліжку, вдарило вирване з корінням дерево, що врізалося в його будинок.

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Штати Кентуккі, Джорджія, Алабама, Міссісіпі, Теннессі, Вірджинія, Західна Вірджинія та Північна Кароліна оголосили попередження про шторм. Майже всі ці штати зазнали катастрофічних збитків у вересні від урагану Хелен.

За даними poweroutage.us, у неділю ввечері понад пів мільйона домогосподарств були знеструмлені у восьми штатах.

Національна метеорологічна служба (NWS) повідомила, що у деяких районах Кентуккі випало до 15 см дощу, що призвело до масових повеней. Швидкий приплив дощу спричинив підвищення рівня річок. Чиновники попередили, що негода ще триматиметься.

Губернатор Бешер написав до Білого дому з проханням оголосити надзвичайний стан через стихійне лихо та виділити федеральні кошти для постраждалих районів.

Президент Дональд Трамп схвалив декларацію в неділю, уповноваживши Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) (яке він раніше запропонував ліквідувати) координувати зусилля щодо ліквідації наслідків стихійного лиха.