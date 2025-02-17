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NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України

Президент України заборонив підписувати документ у такому вигляді, як його привіз американський міністр. 

NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України
Фото: ОПУ

США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів, пише NBC News з посиланням на анонімного українського посадовця. Український президент сказав своїм радникам відкинути такі пропозиції адміністрації президента США Дональда Трампа

Перша пропозиція Штатів, яку привіз до України міністр фінансів Скотт Бессент, полягала в передачі американцям власності над половиною рідкісних українських мінералів. Таким чином вони хочуть отримати компенсацію за допомогу українцям у війні. 

Україна має величезні запаси титану та залізною руди. Однак американські посадовці визнали, що частина їх розташована на окупованій території.

  • Цими вихідними український президент повідомив, що угоду про інвестиції в українські корисні копалини підписуватимуть на рівні міністрів, але він впливатиме на зміст документу. Зараз його підписувати неможливо, бо він не відповідає українським інтересам.
  • Раніше Трамп казав, що хоче укласти з українцями угоду на $500 млрд. 
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