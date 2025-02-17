NBC: США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України

Президент України заборонив підписувати документ у такому вигляді, як його привіз американський міністр.

США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів, пише NBC News з посиланням на анонімного українського посадовця. Український президент сказав своїм радникам відкинути такі пропозиції адміністрації президента США Дональда Трампа.

Перша пропозиція Штатів, яку привіз до України міністр фінансів Скотт Бессент, полягала в передачі американцям власності над половиною рідкісних українських мінералів. Таким чином вони хочуть отримати компенсацію за допомогу українцям у війні.

Україна має величезні запаси титану та залізною руди. Однак американські посадовці визнали, що частина їх розташована на окупованій території.