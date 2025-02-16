Зеленський: без гарантій безпеки угода зі США щодо рідкоземельних металів не працюватиме

Президент Володимир Зеленський вважає, що без гарантій безпеки економічна угода з США щодо рідкоземельних металів не буде працювати.
Про це він заявив в інтерв'ю NBC News.
"Якщо нам не дадуть гарантій безпеки від США, я вважаю, що економічний договір працювати не буде. Усе має бути чесно", - сказав Зеленский.
Президент наголосив, що будь-яка угода, що стосується українських мінералів, має супроводжуватися гарантіями безпеки з боку США.
"Ми подивилися, що Америка імпортує, які рідкоземельні метали, що Америка імпортує для своєї промисловості. І коли ми взяли титан - це один приклад, титан - ми говоримо, що у нас в Україні є титан, і це точна інформація. І його вистачить для промисловості на 40 років", - сказав він.
"Допоможіть нам це захистити, і ми разом заробимо на цьому", - додав Зеленський.
У США назвали позицію України "недалекоглядною", повідомляє Associated Press. Представник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз заявив, що президент Зеленський "недалекоглядно оцінює прекрасну можливість, яку адміністрація Трампа надала Україні".
Він також наголосив, що угода дасть змогу американським платникам податків "відшкодувати" гроші, надіслані Києву, і одночасно сприяти розвитку економіки України.
Раніше Зеленський говорив, що хоче, аби Україна постачала США рідкісноземельні метали та інші мінерали в обмін на фінансову підтримку у війні.
- Нещодавно президент США Дональд Трамп прокоментував перспективу надання американської допомоги Україні, заявивши, що «ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами».
- Україна, як відомо, двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Ймовірно, це зробили для того, щоб дати можливість Трампу представити таку угоду як свою заслугу.
- Опісля канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі і наголосив, що "ці ресурси країни нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни".
- За даними української приватної інвесткомпанії Horizon Capital, Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, їх запаси оцінюються в 11,5 трлн доларів. Зокрема, у нашій державі є близько третини розвіданих запасів літію в Європі – це основний матеріал для акумуляторних батарей, а, отже, він може бути цікавим для бізнесу Ілона Маска з виробництва електромобілів.
- 4 лютого Зеленський заявив, що Україна готова до співпраці з партнерами у питанні їхніх інвестицій у корисні копалини, і додав, що це питання обговорював із Трампом у вересні 2024-го.