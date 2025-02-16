Зеленський: без гарантій безпеки угода зі США щодо рідкоземельних металів не працюватиме

Президент Володимир Зеленський вважає, що без гарантій безпеки економічна угода з США щодо рідкоземельних металів не буде працювати.

Про це він заявив в інтерв'ю NBC News.

"Якщо нам не дадуть гарантій безпеки від США, я вважаю, що економічний договір працювати не буде. Усе має бути чесно", - сказав Зеленский.

Президент наголосив, що будь-яка угода, що стосується українських мінералів, має супроводжуватися гарантіями безпеки з боку США.

"Ми подивилися, що Америка імпортує, які рідкоземельні метали, що Америка імпортує для своєї промисловості. І коли ми взяли титан - це один приклад, титан - ми говоримо, що у нас в Україні є титан, і це точна інформація. І його вистачить для промисловості на 40 років", - сказав він.

"Допоможіть нам це захистити, і ми разом заробимо на цьому", - додав Зеленський.

У США назвали позицію України "недалекоглядною", повідомляє Associated Press. Представник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз заявив, що президент Зеленський "недалекоглядно оцінює прекрасну можливість, яку адміністрація Трампа надала Україні".

Він також наголосив, що угода дасть змогу американським платникам податків "відшкодувати" гроші, надіслані Києву, і одночасно сприяти розвитку економіки України.

Раніше Зеленський говорив, що хоче, аби Україна постачала США рідкісноземельні метали та інші мінерали в обмін на фінансову підтримку у війні.