​Повернення Росії до "Великої сімки" сьогодні неможливо уявити, - голова МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що повернення Росії до так званої Групи семи (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада) зараз є неможливим.

Про це він сказав в ефірі телеканалу LCI, передає Укрінформ.

"Сьогодні це неможливо уявити. Що таке G7? Це група найрозвиненіших демократій світу. Чи... виглядає сьогодні Росія - або хоче виглядати - як розвинута демократія? Ні", - наголосив Барро.

Він зазначив, що Росія поводиться як агресор, загрожуючи іншим країнам Групи семи. "Вона ще й нападає на інших членів G7,.. нестримно і безсоромно. Тож сьогодні це неприйнятно", - сказав міністр.

Водночас у майбутньому Барро допускає відновлення дипломатичного діалогу з РФ.

"Якщо в майбутньому, коли ми створимо умови для справедливого і тривалого миру, нам вдасться відновити відносини з російським народом, - чому ні. Ви знаєте, відповідальність за цю війну... лежить на плечах Владіміра Путіна і, без сумніву, його дуже близького оточення, не російський народ розпочав цю агресивну війну проти України", - сказав Барро.

На запитання, чи готовий він говорити зі главою російського МЗС Сергієм Лавровим, французький міністр відповів, що ні.

"Сьогодні – ні. Але я міг би поговорити з ним, як тільки ми подолаємо головну проблему, що стоїть сьогодні перед Європою - загрозу нашій безпеці з боку Росії Владіміра Путіна", - пояснив Барро.

Як відомо, Росію виключили зі складу G8 у 2014 році після анексії українського Криму. У червні 2018 року голова Білого дому вже висловлювався за повернення РФ у цей міжнародний клуб, але пропозиція не знайшла підтримки в інших його членів.