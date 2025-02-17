ГУР: у Воронежі в пожежі згоріли два дороговартісні комплекси РЕБ "Житєль"

Техніка згоріла на заводі, який її виробляє.

Пожежа, у якій згоріли два російські комплекси РЕБ

У ніч із 27 на 28 січня у російському Воронежі згоріли два дороговартісні комплекси РЕБ Р-330Ж "Житєль".

Про це розповіли у Головному управлінні розвідки МО України.

"Пожежа у воронєжі зжерла двох “житєлів” ― російські комплекси РЕБ Р-330Ж вигоріли вщент", – написала розвідка. Ці автоматизовані станції були розташовані на заводі "Протек", де їх виготовляють.

Комплекси РЕБ Р-330Ж росіяни планували відправити в зону бойових дій злочинної війни проти України, але, як прокоментували у ГУР, "пожежа у Воронежі "зжерла" обидвох "Житєлів".