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Через російські атаки у Марганці постраждали четверо людей

Понівечені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства і будинки.

Через російські атаки у Марганці постраждали четверо людей
Наслідки російських атак
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області від російських обстрілів упродовж доби найбільше потерпав Марганець. Від вечора агресор кілька разів бив по місту артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Постраждали четверо людей: 64-річна жінка і чоловіки 22, 26 та 54 років. Один з потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості. 

Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно приборкали. 

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Понівечені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства, 8 магазинів, кафе, юридичний центр. 

Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків і 4 приватні. Потрощені господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінію електропередач.

Наслідки ворожого обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки ворожого обстрілу

Також окупанти обстріляли села в Марганецькій та Мирівській громадах. Там минулося без загиблих і поранених.Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 2 ворожі безпілотники. 

  • За минулий день Нікопольщина пережила півтора десятка ворожих атак, там загинула людина.
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