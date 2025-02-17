Понівечені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства і будинки.

У Дніпропетровській області від російських обстрілів упродовж доби найбільше потерпав Марганець. Від вечора агресор кілька разів бив по місту артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Постраждали четверо людей: 64-річна жінка і чоловіки 22, 26 та 54 років. Один з потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно приборкали.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Понівечені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства, 8 магазинів, кафе, юридичний центр.

Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків і 4 приватні. Потрощені господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінію електропередач.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки ворожого обстрілу

Також окупанти обстріляли села в Марганецькій та Мирівській громадах. Там минулося без загиблих і поранених.Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 2 ворожі безпілотники.