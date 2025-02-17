У Дніпропетровській області від російських обстрілів упродовж доби найбільше потерпав Марганець. Від вечора агресор кілька разів бив по місту артилерією.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Постраждали четверо людей: 64-річна жінка і чоловіки 22, 26 та 54 років. Один з потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно приборкали.
Понівечені навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства, 8 магазинів, кафе, юридичний центр.
Пошкоджені 8 багатоквартирних будинків і 4 приватні. Потрощені господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінію електропередач.
Також окупанти обстріляли села в Марганецькій та Мирівській громадах. Там минулося без загиблих і поранених.Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 2 ворожі безпілотники.
- За минулий день Нікопольщина пережила півтора десятка ворожих атак, там загинула людина.