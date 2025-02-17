​У Херсоні через російські обстріли частково відсутнє електропостачачання

У Херсоні через російські обстріли частково відсутнє енергопостачачання.

"Темні російські сили знову намагаються позбавити нас світла. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлені електромережі", – написав у телеграмі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Частково відсутнє електропостачання у Дніпровському та Центральному районах. Складна ситуація у Корабельному районі.

Енергетики поступово ліквідовують пошкодження.