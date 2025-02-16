У Миколаєві без опалення через атаку росіян залишилося понад 100 тис. осіб, ‒ Зеленський

Сьогодні понад 100 тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського безпілотника по критичній інфраструктурі міста.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Звичайне українське місто, звичайна цивільна інфраструктура. Це не має жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті, це ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти наших людей, проти життя в Україні”, ‒ сказав він.

“І воюють підло, не збавляючи тиску. Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин”, ‒ додав Зеленський.

Зараз у місті працюють ремонтні бригади, щоб повернути опалення.