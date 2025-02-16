Росіяни на Покровському напрямку втратили новітню важку вогнеметну систему ТОС-2 "Тосочка»

Росіяни втратили біля Покровська новітню важку вогнеметну систему ТОС-2 "Тосочка".

Про це пише "Мілітарний" з посиланням на опубліковані фото.

"На зроблених російськими військовими фотографіях біля Покровська була зафіксована перша втрата російської важкої вогнеметної системи ТОС-2 "Тосочка", — ідеться у повідомленні.

Росіяни використовували ТОС-2 "Тосочка" проти підрозділів сил оборони біля Покровська. Вогнеметну систему було знищено невідомим засобом ураження, що викликало полум’я, в якому вона й згоріла.

Фото: Мілітарний

ТОС-2 "Тосочка" – модернізована версія і подальший розвиток важкої вогнеметної системи ТОС-1 "Буратино" і ТОС-1А "Солнцепек", які вже стоять на озброєнні російської армії. Система розроблена підприємством НВО "Сплав".