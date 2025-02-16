На Покровському напрямку українські бійці 37-ї ОБрМП відбили ворожий штурм, знищивши ворожу бронетехніку і піхотинців ЗС РФ.

Про це пишуть в ОСУВ "Хортиця".

Днями аеророзвідка зафіксувала рух декількох одиниць броньованої техніки ворога. Обидві групи рухались в напрямку своїх оборонних позицій, звідки ворог вишиковується у бойові порядки та вирушає на штурмові дії.

Попри мінні загородження та роботу операторів FPV-дронів, двом БМП вдалося дістатися до цілі та десантувати свою піхоту на різних позиціях.

Завдяки злагодженій роботі багатьох підрозділів бригади морської піхоти, обидві групи противника були знищені включно з технікою, а штурм закінчився, так і не почавшись.