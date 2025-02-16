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У двох районах Київської області є пошкодження внаслідок нічної атаки РФ

Інформації про потерпілих немає.

У двох районах Київської області є пошкодження внаслідок нічної атаки РФ
Фото: Київська ОВА

У ніч на 16 лютого ворог знову атакував Київщину за допомогою БпЛА. Тривога тривала понад 5 годин. Відомо про пошкодження у двох районах.

Про це повідомляє Київська ОВА.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння та руйнування покрівлі складського приміщення виробництва. Пожежу ліквідували. Також пошкоджений один приватний будинок. 

У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків. У них вибиті вікна, пошкоджено покрівлю, посічений фасад.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки. 

В ОВА додають, що усім людям, чиє житло постраждало, нададуть необхідну допомогу.

  • Уночі російські війська атакували дронами Миколаїв. Унаслідок атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, постраждав 64-річний цивільний.
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