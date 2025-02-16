У двох районах Київської області є пошкодження внаслідок нічної атаки РФ

У ніч на 16 лютого ворог знову атакував Київщину за допомогою БпЛА. Тривога тривала понад 5 годин. Відомо про пошкодження у двох районах.
Про це повідомляє Київська ОВА.
"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння та руйнування покрівлі складського приміщення виробництва. Пожежу ліквідували. Також пошкоджений один приватний будинок.
У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків. У них вибиті вікна, пошкоджено покрівлю, посічений фасад.
Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.
В ОВА додають, що усім людям, чиє житло постраждало, нададуть необхідну допомогу.
- Уночі російські війська атакували дронами Миколаїв. Унаслідок атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, постраждав 64-річний цивільний.