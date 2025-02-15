Протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранений

Протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 62 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни вдарили FPV дронами (4 вибухи), з артилерії (4 вибухи), завдано авіаційний удар з використанням КАБ (3 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено 4 приватних житлових будинки.

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів), FPV дронами (3 вибухи) та завдав авіаційний удар НАР з гелікоптера (4 вибухи).

Хотінська громада: здійснено артилерійські обстріли (3 вибухи), удар FPV дроном (1 вибух).

Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (7 вибухів), мінометні обстріли (7 вибухів).

Сумська громада: здійснено удар з використанням БпЛА (1 вибух). Внаслідок удару травмовано 1 цивільну особу, пошкоджено 5 приватних житлових будинки.

Середино-Будська громада: зафіксовано удар FPV дроном (2 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Шалигинська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).