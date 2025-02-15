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Росіяни пошкодили на Дніпропетровщині пожежну частину, газогін та ЛЕП

Через ворожі атаки понівечений будинок, підприємство та ритуальне агентство. 

Росіяни пошкодили на Дніпропетровщині пожежну частину, газогін та ЛЕП
Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни пошкодили на Дніпропетровщині пожежну частину, газогін та лінію електропередач. Також понівечений будинок, підприємство та ритуальне агентство. 

Про це повідомили у ОВА.

Протягом дня ворог кілька разів атакував Нікопольщину з важкої артилерії. Також завдав удару дроном-камікадзе. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. 

"Пошкоджені пожежна частина, підприємство, ритуальне агентство. Понівечені приватний будинок, будівля, що не експлуатувалася, інфраструктура. Зачепило газогін та лінію електропередач", – зазначено у повідомленні. 

Люди не постраждали.

Наслідки ворожої атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки ворожої атаки

  • Нещодавно у Кривому Розі росіяни ракетою пошкодили АЗС та навчальний заклад.
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