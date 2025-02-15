Росіяни пошкодили на Дніпропетровщині пожежну частину, газогін та ЛЕП

Росіяни пошкодили на Дніпропетровщині пожежну частину, газогін та лінію електропередач. Також понівечений будинок, підприємство та ритуальне агентство.
Про це повідомили у ОВА.
Протягом дня ворог кілька разів атакував Нікопольщину з важкої артилерії. Також завдав удару дроном-камікадзе. Потерпали Нікополь та Марганецька громада.
"Пошкоджені пожежна частина, підприємство, ритуальне агентство. Понівечені приватний будинок, будівля, що не експлуатувалася, інфраструктура. Зачепило газогін та лінію електропередач", – зазначено у повідомленні.
Люди не постраждали.
- Нещодавно у Кривому Розі росіяни ракетою пошкодили АЗС та навчальний заклад.