Російський дрон атакував громаду на Сумщині. Є пошкодження

У суботу, 15 лютого, армія РФ з дрона атакувала Стецьківський старостат. Зафіксовані пошкодження.

Про це інформує Сумська МВА.

За інформацією адміністрації, попередньо відомо про пошкодження близько 20 вікон і двох фронтонів. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Фото: Сумська МВА

На місці працюють представники міської ради та всі необхідні служби. Наслідки ворожого авіаудару уточнюються.