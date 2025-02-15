Російський дрон атакував громаду на Сумщині. Є пошкодження

У суботу, 15 лютого, армія РФ з дрона атакувала Стецьківський старостат. Зафіксовані пошкодження.
Про це інформує Сумська МВА.
За інформацією адміністрації, попередньо відомо про пошкодження близько 20 вікон і двох фронтонів. Обійшлося без жертв і постраждалих.
На місці працюють представники міської ради та всі необхідні служби. Наслідки ворожого авіаудару уточнюються.
- Вночі та зранку 15 лютого армія РФ завдала ударів по Юнаківській та Великописарівській громадах Сумщини. Зафіксовано 8 вибухів.