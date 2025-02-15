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На Сумщині бійці ДПСУ знищили 5 ворожих дронів на оптоволокні

Росіяни почали активно використовувати FPV-дрони на оптоволокні.

На Сумщині бійці ДПСУ знищили 5 ворожих дронів на оптоволокні
Фото: ДПСУ

У Сумській області прикордонники знищили п’ять новітніх російських FPV-дронів на оптоволокні, які не можливо перехопити звичайними засобами РЕР та РЕБ.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Безпілотники збили зі стрілецької зброї. Подібні дрони росіяни почали використовувати активніше. Це нова загроза на полі бою, адже їх не перехопити звичайними засобами РЕР та РЕБ", — кажуть у ДПСУ.

  • У ніч на 15 лютого РФ атакувала Україну 70-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типі. 33 безпілотники знищили Сили ППО, ще 37 локаційно втрачено.
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