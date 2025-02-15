На Сумщині бійці ДПСУ знищили 5 ворожих дронів на оптоволокні

У Сумській області прикордонники знищили п’ять новітніх російських FPV-дронів на оптоволокні, які не можливо перехопити звичайними засобами РЕР та РЕБ.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Безпілотники збили зі стрілецької зброї. Подібні дрони росіяни почали використовувати активніше. Це нова загроза на полі бою, адже їх не перехопити звичайними засобами РЕР та РЕБ", — кажуть у ДПСУ.