Унаслідок атаки ворожих дронів на Харківщині виникла пожежа

Люди не постраждали.

Увечері 14 лютого російські безпілотники атакували Харківський район. Унаслідок атаки виникла пожежа у господарській будівлі.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що близько 23:00 ворог атакував FPV-дронами с. Хотімля Чугуївського району. Внаслідок влучання БпЛА горіла господарча споруда. Площа пожежі склала 100 кв. м.

Люди внаслідок атаки російських військ не постраждали.

Також ввечері 14 лютого російські дрони атакували Харківський район. За інформацією обладміністрації, у Солоницівці було влучання у відкриту територію — люди поранень не зазнали.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 15 осіб, серед них троє дітей.