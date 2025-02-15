За добу Сили оборони знищили 11 російських танків, майже 60 артилерійських систем та 1180 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 856 660 солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1180 російських окупантів, втрати РФ від початку вторгнення становлять близько 856 660 росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу ‒ близько 856 660 (+1180) осіб,

танків ‒ 10068 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 20927 (+17) од,

артилерійських систем – 23174 (+59) од,

РСЗВ – 1283 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1067 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25341 (+117),

крилаті ракети ‒ 3063 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 37379 (+127) од,

спеціальна техніка ‒ 3747 (+2)

Дані уточнюються.