За добу Сили оборони знищили 11 російських танків, майже 60 артилерійських систем та 1180 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували ще 1180 російських окупантів, втрати РФ від початку вторгнення становлять близько 856 660 росіян.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 856 660 (+1180) осіб,
- танків ‒ 10068 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20927 (+17) од,
- артилерійських систем – 23174 (+59) од,
- РСЗВ – 1283 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1067 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25341 (+117),
- крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37379 (+127) од,
- спеціальна техніка ‒ 3747 (+2)
Дані уточнюються.